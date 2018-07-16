У "Нафтогазі" прокоментували заяву Путіна щодо транзиту газу через Україну
Київ • УНН
КИЇВ. 16 липня. УНН. Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольському арбітражі. Та чи готові "Газпром" і Німеччина зупинити будівництво "Північного потоку 2" до закінчення нового арбітражу? Про це в мережі Facebook написав комерційний директор “Нафтогазу України” Юрій Вітренко, передає УНН.
"Путін каже, що Росія готова зберегти транзит газу у випадку врегулювання спору між господарюючими суб’єктами в Стокгольському арбітражі.
По-перше, два спори (щодо контракту на поставку газу та контракту на транзит газу) між Газпромом та Нафтогазом вже були врегульовані в Стокгольському арбітражі", - написав Вітренко.
За його словами, проблеми "лише" у тому, що Газпром не виконує рішення арбітражу - не постачає газ в Україну за цінами, які визначив арбітраж, і не сплачує нам 2,6 млрд дол компенсації, яку визначив арбітраж.
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"По-друге, ми готові врегулювати і новий спір щодо перегляду транзитного тарифу, з яким ми нещодавно звернулися до Стокгольмського арбітражу. Нагадаю, ми вимагаємо від Газпрому приблизно 12 млрд дол США. І ми впевнені, що у нас сильна юридична позиція - контракт прямо передбачає наше право переглядати транзитий тариф", - додав він.
За словами Вітренка, "якщо цей спір ми будемо "врегульовувати" в арбітражі, то практично нереально закінчити до кінця 2019 року. У кращому випадку - до кінця 2020 року".
"Чи готові Газпром і Німеччина зупинити будівництво Північного потоку 2 до закінчення нового арбітражу?" - резюмував комерційний директор “Нафтогазу України”.
Раніше президент РФ Володимир Путін запевнив, що Росія готова зберегти транзит газу через Україну після запуску "Північного потоку-2".
Крім того, за його словами, РФ готова продовжити транзитний контракт, якщо буде врегульовано спір в Стокгольмському арбітражі.