В "Нафтогазе" прокомментировали заявление Путина по транзиту газа через Украину

"Путин говорит, что Россия готова сохранить транзит газа в случае урегулирования спора между хозяйствующими субъектами в Стокгольському арбитраже.

Во-первых, два споры (по контракту на поставку газа и контракту на транзит газа) между Газпромом и Нафтогазом уже были урегулированы в Стокгольському арбитраже", - написал Витренко.

По его словам, проблемы "только" в том, что Газпром не выполняет решение арбитража - не поставляет газ в Украину по ценам, которые определил арбитраж, и не платит нам 2,6 млрд долл. компенсации, которую определил арбитраж.

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"Во-вторых, мы готовы урегулировать и новый спор относительно пересмотра транзитного тарифа, с которым мы недавно обратились в Стокгольмский арбитраж. Напомню, мы требуем от Газпрома примерно 12 млрд долл США. И мы уверены, что у нас сильная юридическая позиция - контракт прямо предусматривает наше право пересматривать транзит тариф", - добавил он.

По словам Витренко, "если этот спор мы будем "регулировать" в арбитраже, то практически нереально закончить до конца 2019 года. В лучшем случае - до конца 2020 года".

"Готовы ли Газпром и Германия остановить строительство Северного потока 2 до окончания нового арбитража?" - резюмировал коммерческий директор "Нафтогаза Украины".

Ранее президент РФ Владимир Путин заверил, что Россия готова сохранить транзит газа через Украину после запуска "Северного потока-2".

Кроме того, по его словам, РФ готова продолжить транзитный контракт, если будет урегулирован спор в Стокгольмском арбитраже.