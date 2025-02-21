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День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля
04:30 • 65125 просмотра

День родного языка, День экскурсовода и церковный праздник – отмечают 21 февраля

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом
20 февраля, 17:54 • 108714 просмотра

Украина готова к сильной сделке с президентом США: Зеленский рассказал подробности встречи с Келлогом

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров
20 февраля, 13:25 • 147119 просмотра

Украинская премьер-лига возвращается: анонс 18-го тура, где смотреть матчи и кто фавориты букмекеров

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Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке
20 февраля, 12:09 • 126523 просмотра

Вместо качественных лекарств будут дешевые аналоги: в пациентской организации онкобольных обеспокоены новыми правилами на фармрынке

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня
20 февраля, 11:49 • 124908 просмотра

"Для этого есть большинство составляющих": Буданов считает, что до конца года возможно прекращение огня

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске

Киев  •  УНН

 • 486 просмотра

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Писатель Стивен Кинг возобновил активность в соцсети X после трехмесячного перерыва. В своем возвращении он резко раскритиковал Дональда Трампа и Илона Маска, назвав их предателями и путинолюбами.

Американский писатель Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х и назвал президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска предателями и путинолюбами, передает УНН.

"Я вернулся! Вы скучали по мне?", - написал Кинг в Х 20 февраля.

"Просто хотел сказать, что Трамп - предатель, путинолюб! Еще вдвойне это касается Илона!", - подчеркнул Кинг.

15 ноября 2024 года Стивен Кинг объявил, что покидает X, поскольку платформа социальных сетей стала для него "слишком токсичной".

На Bluesky за пару дней до своего возвращения в Х, Кинг написал: "Когда вы думаете, что Дональд Трамп не может опуститься ниже или быть более позорным, сегодня он обвиняет Украину в войне и называет Зеленского диктатором, в то время как он прекрасно знает, что постоянные переизбрания Путина - это подставные работы".

Кинг вернулся в X накануне премьеры фильма Осгуда Перкинса "Обезьяна", основанного на его рассказе. Сейчас он не рекламирует фильм в соцсетях, а только критикует Трампа и Маска.

Его сообщение набрало уже более 150 тыс. лайков.

Дополнение

Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".

Лидеры европейских стран, в частности Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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