Стивен Кинг вернулся в X и сделал громкие заявления о Трампе и Маске
Киев • УНН
Писатель Стивен Кинг возобновил активность в соцсети X после трехмесячного перерыва. В своем возвращении он резко раскритиковал Дональда Трампа и Илона Маска, назвав их предателями и путинолюбами.
Американский писатель Стивен Кинг вернулся в соцсеть Х и назвал президента Дональда Трампа и миллиардера Илона Маска предателями и путинолюбами, передает УНН.
"Я вернулся! Вы скучали по мне?", - написал Кинг в Х 20 февраля.
"Просто хотел сказать, что Трамп - предатель, путинолюб! Еще вдвойне это касается Илона!", - подчеркнул Кинг.
15 ноября 2024 года Стивен Кинг объявил, что покидает X, поскольку платформа социальных сетей стала для него "слишком токсичной".
На Bluesky за пару дней до своего возвращения в Х, Кинг написал: "Когда вы думаете, что Дональд Трамп не может опуститься ниже или быть более позорным, сегодня он обвиняет Украину в войне и называет Зеленского диктатором, в то время как он прекрасно знает, что постоянные переизбрания Путина - это подставные работы".
Кинг вернулся в X накануне премьеры фильма Осгуда Перкинса "Обезьяна", основанного на его рассказе. Сейчас он не рекламирует фильм в соцсетях, а только критикует Трампа и Маска.
Его сообщение набрало уже более 150 тыс. лайков.
Дополнение
Президент США Дональд Трамп резко раскритиковал Президента Украины Владимира Зеленского, назвав его "диктатором без выборов".
Лидеры европейских стран, в частности Чехии, Финляндии, Германии, Норвегии отреагировали на заявление президента США Дональда Трампа, который назвал Президента Украины Владимира Зеленского "диктатором без выборов".