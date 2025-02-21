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05:23 • 25355 перегляди

Трамп оголосив день переговорів з путіним щодо припинення війни в Україні і розкрив основні теми

15 березня, 19:03 • 125061 перегляди

Буде напряму спілкуватися із Зеленським: Трамп заявив про призначення Келлога спецпосланником по Україні

15 березня, 13:44 • 184153 перегляди

Україна визначила склад переговорної групи для мирних перемовин: імена

15 березня, 13:22 • 148478 перегляди

"Коаліція охочих" переходить до операційної фази, запланована зустріч у четвер - Стармер

15 березня, 13:08 • 139726 перегляди

"Коаліція охочих": Зеленський закликав партнерів до чіткої позиції щодо гарантій безпеки для України

15 березня, 12:52 • 117788 перегляди

Стармер випустив заяву після саміту "коаліції охочих": путін повинен довести, що серйозно ставиться до миру і підписати припинення вогню

15 березня, 11:23 • 108270 перегляди

Зеленський: є напрямки вздовж східного кордону, де армія рф накопичує сили, це свідчить про бажання завдати удару по Сумщині

15 березня, 10:46 • 103024 перегляди

Стармер на зустрічі щодо "коаліції охочих" закликав продовжувати тиск на путіна для безумовного припинення вогню

15 березня, 09:00 • 143454 перегляди

Як правильно посадити плодовий сад: поради

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Стівен Кінг повернувся в X та зробив гучні заяви про Трампа і Маска

Стівен Кінг повернувся в X та зробив гучні заяви про Трампа і Маска

Київ • УНН

 • 112894 перегляди

Письменник Стівен Кінг відновив активність у соцмережі X після тримісячної перерви. У своєму поверненні він різко розкритикував Дональда Трампа та Ілона Маска, назвавши їх зрадниками та путінолюбами.

Американський письменник Стівен Кінг повернувся в соцмережу Х й назвав президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска зрадниками та путінолюбами, передає УНН.

"Я повернувся! Ви сумували за мною?", - написав Кінг в Х 20 лютого.

"Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник, путінолюб! Ще вдвічі більше це стосується Ілона!", - наголосив Кінг.

15 листопада 2024 року Стівен Кінг оголосив, що залишає X, оскільки платформа соціальних мереж стала для нього "надто токсичною".

На Bluesky за пару днів до свого повернення в Х, Кінг написав: "Коли ти думаєш, що Дональд Трамп не може опуститися нижче чи бути ганебнішим, сьогодні він звинувачує Україну у війні та називає Зеленського диктатором, тоді як він чудово знає, що постійні переобрання путіна – це підставні роботи".

Кінг повернувся до X напередодні прем’єри фільму Осгуда Перкінса "Мавпа", заснованого на його оповіданні. Наразі він не рекламує фільм у соцмережах, а лише критикує Трампа та Маска.

Його допис набрав вже понад 150 тис. лайків.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Лідери європейських країн, зокрема Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів".

Анна Мурашко

Анна Мурашко

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donald-trampДональд Трамп
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