Стівен Кінг повернувся в X та зробив гучні заяви про Трампа і Маска

Американський письменник Стівен Кінг повернувся в соцмережу Х й назвав президента Дональда Трампа та мільярдера Ілона Маска зрадниками та путінолюбами, передає УНН.

"Я повернувся! Ви сумували за мною?", - написав Кінг в Х 20 лютого.

"Просто хотів сказати, що Трамп - зрадник, путінолюб! Ще вдвічі більше це стосується Ілона!", - наголосив Кінг.

15 листопада 2024 року Стівен Кінг оголосив, що залишає X, оскільки платформа соціальних мереж стала для нього "надто токсичною".

На Bluesky за пару днів до свого повернення в Х, Кінг написав: "Коли ти думаєш, що Дональд Трамп не може опуститися нижче чи бути ганебнішим, сьогодні він звинувачує Україну у війні та називає Зеленського диктатором, тоді як він чудово знає, що постійні переобрання путіна – це підставні роботи".

Кінг повернувся до X напередодні прем’єри фільму Осгуда Перкінса "Мавпа", заснованого на його оповіданні. Наразі він не рекламує фільм у соцмережах, а лише критикує Трампа та Маска.

Його допис набрав вже понад 150 тис. лайків.

Доповнення

Президент США Дональд Трамп різко розкритикував Президента України Володимира Зеленського, назвавши його "диктатором без виборів".

Лідери європейських країн, зокрема Чехії, Фінляндії, Німеччини, Норвегії відреагували на заяву президента США Дональда Трампа, який назвав Президента України Володимира Зеленського "диктатором без виборів".