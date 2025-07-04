Стивен Кинг опубликовал обновление по поводу очередной книги

Американский писатель Стивен Кинг опубликовал обновление относительно «Талисмана 3» (The Talisman 3) и его связи с «Темной башней» (The Dark Tower), пишет УНН со ссылкой на Mashable.

Детали

«Стивен Кинг снова публикует посты в социальных сетях, но на этот раз это не политика — а о его последней книге. И, судя по всему, это может быть важным для поклонников», — отмечает издание.

В четверг мастер ужасов зашел на Threads — его любимую платформу в эти дни — чтобы поделиться обновлением о своей последней работе в процессе.

«Талисман 3» почти завершен», — написал Кинг.

«Талисман» — это серия, которую Кинг написал в соавторстве с покойным автором ужасов Питером Страубом. Первый роман был опубликован в 1984 году, а его продолжение «Черный дом» (Black House) вышло в 2001 году. Ранее в том же году Кинг рассказал, что у Страуба была идея для третьей книги, прежде чем он умер в 2022 году.

«У Питера Страуба была замечательная идея перед смертью», — написал Кинг в Threads. «Двойное авторство, как в «Талисмане» и «Черном доме». Но, как всегда, я никогда не могу быть уверен, что книга будет закончена, пока она не будет закончена. Этой книге еще предстоит долгий путь», — указал он.

Серия «Талисман», как отмечается, имеет несколько совпадений с серией «Темная башня» — некоторые места действия совпадают, а ключевые персонажи «Темной башни» упоминаются непосредственно в «Черном доме» — «и похоже, что эта третья книга не станет исключением», отмечает издание.

«Говоря осторожно — без спойлеров — я думаю, вы снова окажетесь в Срединном мире, когда прочитаете T3 («Талисман 3»)», — написал Кинг, имея в виду мир, который является фоном для большей части серии «Темная башня».

Далее Кинг рассказал, что главному герою Джеку Сойеру в этой новой книге 57 лет (в начале серии он был 12-летним мальчиком в «Талисмане»). «Это была интересная жизнь», — написал он.

Не совсем ясно, имел ли в виду Кинг этот проект, когда в прошлом году публиковал пост о новом романе во вселенной «Темной башни», или это что-то отдельное. Но в любом случае это захватывающе, отмечает издание.

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