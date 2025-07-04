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Стівен Кінг опублікував оновлення щодо чергової книги

Київ • УНН

 • 385 перегляди

Стівен Кінг повідомив про майже завершення "Талісмана 3". Нова книга матиме зв'язок із серією "Темна вежа", а головному герою Джеку Соєру буде 57 років.

Стівен Кінг опублікував оновлення щодо чергової книги

Американський письменник Стівен Кінг опублікував оновлення щодо "Талісмана 3" (The Talisman 3) та його зв'язки з "Темною вежею" (The Dark Tower), пише УНН з посиланням на Mashable.

Деталі

"Стівен Кінг знову публікує пости у соціальних мережах, але цього разу це не політика - а про його останню книгу. І, зважаючи на все, це може бути важливим для шанувальників", - зауважує видання.

У четвер майстер жахів зайшов на Threads - його улюблену платформу у ці дні - щоб поділитися оновленням про свою останню роботу у процесі.

"Талісман 3" майже завершено", - написав Кінг.

"Талісман" - це серія, яку Кінг написав у співавторстві з покійним автором жахів Пітером Страубом. Перший роман був опублікований у 1984 році, а його продовження "Чорний дім" (Black House) вийшло у 2001 році. Раніше того ж року Кінг розповів, що Страуб мав ідею для третьої книги, перш ніж він помер у 2022 році.

"У Пітера Страуба була чудова ідея перед смертю", - написав Кінг у Threads. "Подвійне авторство, як у "Талісмані" та "Чорному домі". Але, як завжди, я ніколи не можу бути впевненим, що книга буде закінчена, поки вона не буде закінчена. Ця книга ще має довгий шлях", - вказав він.

Серія "Талісман", як зауважується, має кілька збігів із серією "Темна вежа" - деякі місця дії збігаються, а ключові персонажі "Темної вежі" згадуються безпосередньо у "Чорним домом" - "і схоже, що ця третя книга не стане винятком", зазначає видання.

"Говорячи обережно - без спойлерів - я думаю, ви знову опинитеся в Серединному світі, коли прочитаєте T3 ("Таліман 3")", - написав Кінг, маючи на увазі світ, що є тлом для більшої частини серії "Темна вежа".

Далі Кінг розповів, що головному герою Джеку Соєру у цій новій книзі 57 років (на початку серії він був 12-річним хлопчиком у "Талісмані"). "Це було цікаве життя", - написав він.

Не зовсім ясно, чи мав на увазі Кінг цей проект, коли минулого року публікував пост про новий роман у всесвіті "Темної вежі", чи це щось окреме. Але у будь-якому випадку це захоплююче, зазначає видання.

Стівен Кінг натякнув на можливе продовження "Темної вежі"28.10.24, 15:01 • 112683 перегляди

Юлія Шрамко

Юлія Шрамко

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