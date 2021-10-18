Степанов заявил, что новая волна COVID-19 будет жестче, чем предыдущая
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. В Украине новая волна COVID-19 будет намного жестче, чем предыдущая, которая была весной. Об этом заявил бывший министр охраны и здоровья Максим Степанов в эфире ток-шоу Владимира Полуева и Анны Степанец, передает корреспондент УНН.
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"Эта волна COVID-19 будет намного жестче, чем та, что мы видели весной. Потому что сам по себе штамм "Дельта", который сейчас думаю в 90% случаев фиксируется, в два-три раза заразнее чем "британский" штамм", - рассказал Степанов.
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Главный государственный санитарный врач Украины Игорь Кузин сообщал, что в Украине заполненность коек для приема больных COVID-19 в медицинских учреждениях составляет около 60%.
Также по его словам, по состоянию на 11 октября было зарегистрировано 1 847 случаев штамма "Дельта".
Напомним, в Украине зафиксировано уже 2644000 случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 17 октября, - 9,5 тысячи, что меньше, чем накануне, но традиционно для выходных. Госпитализировано за сутки при этом 3,1 тысячи человек, что меньше показателя днем ранее.