Степанов заявив, що нова хвиля COVID-19 буде жорсткіша, ніж попередня
Київ • УНН
КИЇВ. 18 жовтня. УНН. В Україні нова хвиля COVID-19 буде набагато жорсткіша, ніж попередня, яка була на весні. Про це заявив колишній міністр охорони і здоров’я Максим Степанов в ефірі ток-шоу Володимира Полуєва та Анни Степанець, передає кореспондент УНН.
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“Ця хвиля COVID-19 буде набагато жорсткіша, ніж те, що ми бачили на весні. Тому що сам по собі штам „Дельта“, який зараз думаю в 90% випадків фіксується у два-три рази заразніший ніж „Британський“ штам”, — розповів Степанов.
Доповнення
Головний державний санітарний лікар України Ігор Кузін повідомляв, що в Україні заповненість ліжок для прийому хворих на COVID-19 у медичних закладах становить близько 60%.
Також за його словами, станом на 11 жовтня було зареєстровано 1847 випадків штаму “Дельта”.
Нагадаємо, в Україні зафіксовано вже 2,644 млн випадків коронавірусної хвороби COVID-19, приріст за добу, 17 жовтня, — 9,5 тисячі, що менше, ніж напередодні, але традиційно для вихідних. Госпіталізовано за добу при цьому 3,1 тисячі осіб, що менше показника днем раніше.