Степанов: если человек болеет 10 дней от первого положительного теста, второй - делать не надо
Киев • УНН
КИЕВ. 7 декабря. УНН. В случае, когда человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, то ему не нужно делать второй тест на наличие коронавирусной инфекции. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил министр здравоохранения Максим Степанов, информирует УНН.
"Если человек болеет 10 дней от начала симптомов или положительного теста, и у него в течение трех дней подряд нет никаких клинических проявлений, - этот человек выздоровел, ему закрывают больничный, и второй тест не нужно делать", - отметил чиновник.
По словам главы Минздрава, тест может быть положительным в течение месяца, так как в организме есть остатки вируса, но в таком состоянии человек уже не разносит инфекцию.
Также министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что впервые с августа 2020 года в Украине за неделю (с 30 ноября по 6 декабря) зафиксировано меньшее количество новых случаев заболевания коронавирусной болезнью COVID-19, чем было обнаружено на неделе с 23 по 29 ноября.
Добавим, что количество "коронавирусных" госпитализаций в Украине уменьшилась более чем на 1,5 тыс. человек.