Степанов: якщо людина хворіє 10 днів від першого позитивного тесту, другий - робити не потрібно
Київ • УНН
КИЇВ. 7 грудня. УНН. У випадку, коли людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, то їй не потрібно робити другий тест на наявність коронавірусної інфекції. Про це в ефірі одного з телеканалів заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов, інформує УНН.
"Якщо людина хворіє 10 днів від початку симптомів або позитивного тесту, і у неї протягом трьох днів поспіль немає ніяких клінічних проявів, — ця людина одужала, їй закривають лікарняний, і другий тест не потрібно робити", - зазначив урядовець.
За словами очільника МОЗ, тест може бути позитивним протягом місяця, тому що в організмі є залишки вірусу, але в такому стані людина вже не розносить інфекцію.
Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов заявив, що вперше із серпня 2020 року в Україні за тиждень (з 30 листопада по 6 грудня) зафіксована менша кількість нових випадків захворювання на коронавірусну хворобу COVID-19, ніж була виявлена на тижні з 23 по 29 листопада.
Додамо, що кількість "коронавірусних" госпіталізацій в Україні зменшилась на понад 1,5 тис. осіб.