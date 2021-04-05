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Степанов рассказал, на каком этапе находится восстановление производства собственных вакцин в Украине

Степанов рассказал, на каком этапе находится восстановление производства собственных вакцин в Украине

Киев  •  УНН

 • 19872 просмотра

КИЕВ. 5 апреля. УНН. Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что сейчас ведутся переговоры с производителями украинских вакцин и планируется урегулирование поддержки их деятельности на законодательном уровне. Об этом он заявил в эфире телеканала Украина 24, сообщает УНН.

Детали

"Мы не просто готовы (к началу производства вакцин в Украине - ред.). Я в субботу общался с нашими производителями. На этой неделе еще будем проводить совещание для того, чтобы были учтены все их пожелания: точно тот законопроект, который мы представим (и имею такое большое желание, что он будет принят), будет действенный и будет работать. Это очень важный момент", - отметил глава Минздрава.

Украинский кандидат в вакцины от COVID-19, по словам министра Степанова, продолжает и дальше совершенствоваться, но процесс сложный и длительный.

"Тот кандидат на вакцину, который мы в прошлом году представили, движется по разным стадиям проведения исследований этой вакцины. Сделали уже лекарственную форму. То есть это такой достаточно серьезный и сложный процесс, во время которого возникают определенные сложности, нужно находить научные решения, (...), но они движутся вперед", - рассказал министр.

Дополнение

Напомним, особое внимание Минздрав планирует уделить возрождению производства большинства вакцин на территории Украины. По словам Степанова, это вопрос национальной безопасности.

Ранее Степанов сообщал, что Украина сейчас ожидает поставки 22 миллионов доз различных вакцин: законтрактовано 14 млн доз, еще 8 млн будет получено в рамках программы COVAX. При этом, по его словам, в Украине подавляющее большинство взрослого населения будет вакцинировано в течение 2021 года.

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