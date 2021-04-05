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Степанов розповів, на якому етапі перебуває відновлення виробництва власних вакцин в Україні

Степанов розповів, на якому етапі перебуває відновлення виробництва власних вакцин в Україні

Київ • УНН

 • 19892 перегляди

КИЇВ. 5 квітня. УНН. Міністр охорони здоров'я Максим Степанов розповів, що наразі тривають перемовини з виробниками українських вакцин і планується врегулювання підтримки їхньої діяльності на законодавчому рівні. Про це він заявив в ефірі телеканалу Україна 24, повідомляє УНН.

Деталі

"Ми не просто готові (до початку виробництва вакцин в Україні - ред.). Я в суботу спілкувався з нашими виробниками. На цьому тижні ще будемо проводити нараду для того, щоб були враховані всі їхні побажання: чи точно той законопроект, який ми подамо (і маю таке велике бажання, що він буде прийнятий), буде дієвий і чи буде працювати. Це дуже важлива річ", - зауважив очільник МОЗ.

Український кандидат у вакцини від COVID-19, за словами міністра Степанова, продовжує й надалі вдосконалюватись, але процес складний і довготривалий.

"Той кандидат на вакцину, який ми минулого року презентували, рухається по різних стадіях щодо досліджень цієї вакцини. Зробили вже лікарську форму. Тобто це такий достатньо серйозний і складний процес, під час якого виникають певні складності, потрібно знаходити наукові рішення, (...) але вони рухаються вперед", - розповів міністр.

Доповнення

Нагадаємо, окрему увагу МОЗ планує приділити відродженню виробництва більшості вакцин на території України. За словами Степанова, це питання національної безпеки. 

Раніше Степанов повідомляв, що Україна наразі очікує постачання 22 мільйонів доз різних вакцин: законтрактовано 14 млн доз, ще 8 млн буде отримано в межах програми COVAX. При цьому, за його словами, в Україні переважна більшість дорослого населення буде вакцинована протягом 2021 року.

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