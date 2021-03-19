Степанов: відновлення виробництва вакцин в Україні є питанням національної безпеки

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“США та всі країни світу, в яких є виробництво вакцин (що в Україні свого часу було зруйновано), просто забороняють експорт вакцин. Я вам приклад наведу: Індія. У нас є контракт, згідно з яким проплачено всі кошти, у нас до кінця місяця мають поставити 1,5 млн доз вакцин. Ми очікуємо дозвіл уряду Індії на експорт — щоб нам відвантажили. У черзі з нами стоять решта країн: Великобританія, Канада, які також закуповують цю вакцину”, — розповів Степанов.

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Саме тому, за словами міністр охорони здоров’я, МОЗ планує відновлювати виробництво вакцин.

“Це відбувається по всіх країнах зараз — коли в тебе є виробництво. Саме тому ми хочемо відновити виробництво вакцин. Ми не говоримо зараз про COVID-19, ми говоримо про решту вакцин, бо це питання нацбезпеки, коли у нас є власне виробництво”, — зазначив Степанов.

Доповнення

До кінця березня — на початку квітня в межах ініціативи COVAX Україна має отримати партію вакцин від AstraZeneca, до кінця травня ще одна поставка вакцин цього виробника, а також мають прибути вакцини компанії Pfizer. Окрім того, наразі 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield очікують на відправку в Україну. До кінця березня надійдуть перші дози CoronaVac, яких по контракту 700 тисяч.