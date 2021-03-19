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Степанов: восстановление производства вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности

Степанов: восстановление производства вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности

Киев  •  УНН

 • 16980 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Все страны, у которых сейчас проходит производство вакцин от COVID-19, повсеместно ограничивают их экспорт. Поэтому восстановление производства всех вакцин в Украине является вопросом национальной безопасности. Об этом в эфире “Свободы слова Савика Шустера” заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает УНН.

Цитата

"США и все страны мира, у которых производство вакцин (что в Украине в свое время были разрушено), просто запрещают экспорт вакцин. Я вам пример приведу: Индия. У нас есть контракт, согласно которому проплачено все средства, у нас до конца месяца должны поставить 1,5 млндоз вакцин. Мы ожидаем разрешение правительства Индии на экспорт - чтобы нам отгрузили. В очереди с нами стоят остальные страны: Великобритания, Канада, которые также закупают эту вакцину", - рассказал Степанов.

Детали

Именно поэтому, по словам министра здравоохранения, Минздрав планирует восстанавливать производство вакцин.
"Это происходит по всем странам сейчас - когда у тебя есть производство. Именно поэтому мы хотим восстановить производство вакцин. Мы не говорим сейчас о COVID-19, мы говорим о других вакцинах, потому что это вопрос национальной безопасности, когда у нас есть собственное производство", - отметил Степанов.

Дополнение

К концу марта - началу апреля в рамках инициативы COVAX Украина должна получить партию вакцин от AstraZeneca, до конца мая еще одна поставка вакцин этого производителя, а также должны прибыть вакцины компании Pfizer. Кроме того, сейчас 1,5 млн доз вакцин AstraZeneca Covishield ожидают отправку в Украину. До конца марта поступят первые дозы CoronaVac, которых по контракту 700 тыс.

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