Минздрав прокомментировал нападение пассажира на полицейского в метро из-за отказа надеть маску
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Правохранитель получил ножевое ранение и ожоги обоих глаз из-за того, что хотел защитить граждан. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.
“Правохранитель получил телесные повреждения и химические ожоги роговицы 1 и 2 степени обоих глаз. Полицейский сделал эту работу, чтобы защитить жизнь и здоровье человека, который был без маски, а также всех, кто находится рядом”, — рассказал министр здравоохранения.
По словам министра, полиция возбудила уголовное дело в отношении действий этого нападающего.
Добавим, что УНН писал, что в столичном метро мужчина бросался с ножом на полицейского и пассажиров, его задержали со стрельбой
Напомним, что в Украине уже 450 тыс. случаев COVID-19 в сутки антирекорд — 10 746
Накануне Степанов заявил, что Минздрав Украины ожидает 10 тысяч инфицированных коронавирусом в сутки в ближайшие дни.
Ранее Степанов заявил, что в Украине за неделю начнут вводить карантин выходного дня.