МОЗ прокоментувало напад пасажира на поліцейського у метро через відмову одягти маску
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Правоохоронець отримав ножове поранення та опіки обох очей через те, що хотів захистити громадян. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та хімічні опіки рогівки 1 та 2 ступеню обох очей. Поліцейський зробив цю роботу, щоб захистити життя та здоров’я людини, яка була без маски, а також усіх, хто знаходиться поруч”, — розповів міністр охорони здоров’я.
За словами міністра, поліція порушила кримінальну справу щодо дій цього нападника.
Додамо, що УНН писав, що у столичному метро чоловік кидався з ножем на поліцейського та пасажирів, його затримали зі стріляниною
Нагадаємо, що в Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 10 746
Напередодні Степанов заявив, що МОЗ України очікує 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу найближчими днями.
Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня.