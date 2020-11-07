МОЗ прокоментувало напад пасажира на поліцейського у метро через відмову одягти маску

“Правоохоронець отримав тілесні ушкодження та хімічні опіки рогівки 1 та 2 ступеню обох очей. Поліцейський зробив цю роботу, щоб захистити життя та здоров’я людини, яка була без маски, а також усіх, хто знаходиться поруч”, — розповів міністр охорони здоров’я.

За словами міністра, поліція порушила кримінальну справу щодо дій цього нападника.

Додамо, що УНН писав, що у столичному метро чоловік кидався з ножем на поліцейського та пасажирів, його затримали зі стріляниною



Нагадаємо, що в Україні вже 450 тис. випадків COVID-19, за добу антирекорд — 10 746



Напередодні Степанов заявив, що МОЗ України очікує 10 тисяч інфікованих коронавірусом за добу найближчими днями.



Раніше Степанов заявив, що в Україні за тиждень почнуть запроваджувати карантин вихідного дня.