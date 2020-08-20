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4 марта, 13:25 • 107455 просмотра

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Степанов прокомментировал нехватку врачей для нового отделения в Харьковской инфекционной больнице

Степанов прокомментировал нехватку врачей для нового отделения в Харьковской инфекционной больнице

Киев  •  УНН

 • 19958 просмотра

КИЕВ. 20 августа. УНН. В Харьковской областной инфекционной больнице планируют открытие дополнительных реанимационных коек. Срок строительства составляет от полутора до двух месяцев, за это время можно найти соответствующие кадры, если двигать процесс строительства и подбора людей параллельно. Об этом заявил министр здравоохранения Украины Максим Степанов во время брифинга по итогам рабочего визита в Харьков, передает корреспондент УНН.

"То, что касается открытия дополнительных реанимационных коек в Харьковской областной инфекционной больнице. Есть четкий план, есть четкий проект на 20 коек открытия этого отделения. Оно достаточно эффективное с точки зрения расположения. Весь срок реализации составляет от полутора до двух месяцев. Это тот период времени, когда 100% можно привлечь дополнительный персонал, найти соответствующие кадры - это врачи-реаниматологи, врачи-инфекционисты", - рассказал Степанов.

По его мнению, если двигать процесс строительства отделения и подбор кадров параллельно, то это все можно сделать.

"Поэтому я не думаю, что там возникнет большая проблема. Опять же, если двигаться параллельными процессами и начать строить и подбирать кадры", - сказал Степанов.

Напомним, в Харьковской области фиксируется рост больных COVID-19.

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