Степанов розповів про плани свого візиту на Харківщину
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харківській області фіксується зростання хворих на COVID-19, міністр охорони здоров’я Максим Степанов сьогодні проведе нараду, на якій обговорить проблемні питання регіону. Про це розповів на брифінгу під час робочої поїздки на Харківщину, передає кореспондент УНН.
"Сьогодні ввечері буде засідання комісії ТЕБ і НС, де буде розглядатися різний рівень небезпеки і в цілому по Україні в залежності від заповнених ліжок, в залежності від кількості хворих. І де ми будемо визначати, відповідно, хто пішов до якого рівня небезпеки. Ввечері ви дізнаєтеся, що у нас відбуватиметься далі", - сказав Степанов.
Наразі Степанов перебуває у 17 міській лікарні міста Харкова, яка визначена для лікування хворих на COVID-19.
"Харківська область сьогодні дуже стрімко зростає по кількості хворих на COVID-19, звичайно треба подивитися на лікарні, які працюють у цьому напрямку. У мене запланована відповідна нарада, щоб ми обговорили проблемні питання які є і надалі за висновками свого візиту... я дам відповідний брифінг", - додав Степанов.
Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 людей, загалом у країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.