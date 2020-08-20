Степанов розповів про плани свого візиту на Харківщину

"Сьогодні ввечері буде засідання комісії ТЕБ і НС, де буде розглядатися різний рівень небезпеки і в цілому по Україні в залежності від заповнених ліжок, в залежності від кількості хворих. І де ми будемо визначати, відповідно, хто пішов до якого рівня небезпеки. Ввечері ви дізнаєтеся, що у нас відбуватиметься далі", - сказав Степанов.

Наразі Степанов перебуває у 17 міській лікарні міста Харкова, яка визначена для лікування хворих на COVID-19.

"Харківська область сьогодні дуже стрімко зростає по кількості хворих на COVID-19, звичайно треба подивитися на лікарні, які працюють у цьому напрямку. У мене запланована відповідна нарада, щоб ми обговорили проблемні питання які є і надалі за висновками свого візиту... я дам відповідний брифінг", - додав Степанов.

Нагадаємо, за добу коронавірус в Україні підтвердили у 2134 людей, загалом у країні вже зафіксовано 98537 випадків коронавірусної хвороби.