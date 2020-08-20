Степанов прокоментував брак лікарів для нового відділення в Харківській інфекційній лікарні
Київ • УНН
КИЇВ. 20 серпня. УНН. У Харківській обласній інфекційній лікарні планують відкриття додаткових реанімаційних ліжок. Термін будівництва становить від півтора до двох місяців, за цей час можна знайти відповідні кадри, якщо рухати процес будівництва та підбору людей паралельно. Про це заявив міністр охорони здоров'я України Максим Степанов під час брифінгу за підсумками робочого візиту у Харків, передає кореспондент УНН.
“Те, що стосується відкриття додаткових реанімаційних ліжок в Харківській обласній інфекційній лікарні. Є чіткий план, є чіткий проект на 20 ліжок відкриття цього відділення. Воно достатньо ефективне з точки зору розташування. Весь термін реалізації складає від півтора до двох місяців. Це той період часу коли 100% можна долучити додатковий персонал, знайти відповідні кадри — це лікарі-реаніматологи, лікарі-інфекціоністи”, — розповів Степанов.
На його думку, якщо рухати процес будівництва відділення та підбір кадрів паралельно, то це все можливо зробити.
“Тому я не думаю, що там виникне велика проблема. Знову ж таки, якщо рухатися паралельними процесами і почати будувати і підбирати кадри”, — сказав Степанов.
Нагадаємо, у Харківській області фіксується зростання хворих на COVID-19.