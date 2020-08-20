Степанов прокоментував брак лікарів для нового відділення в Харківській інфекційній лікарні

“Те, що стосується відкриття додаткових реанімаційних ліжок в Харківській обласній інфекційній лікарні. Є чіткий план, є чіткий проект на 20 ліжок відкриття цього відділення. Воно достатньо ефективне з точки зору розташування. Весь термін реалізації складає від півтора до двох місяців. Це той період часу коли 100% можна долучити додатковий персонал, знайти відповідні кадри — це лікарі-реаніматологи, лікарі-інфекціоністи”, — розповів Степанов.

На його думку, якщо рухати процес будівництва відділення та підбір кадрів паралельно, то це все можливо зробити.

“Тому я не думаю, що там виникне велика проблема. Знову ж таки, якщо рухатися паралельними процесами і почати будувати і підбирати кадри”, — сказав Степанов.

Нагадаємо, у Харківській області фіксується зростання хворих на COVID-19.



