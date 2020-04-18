Степанов пояснил, почему возник дефицит средств индивидуальной защиты

КИЕВ. 18 апреля. УНН. В начале эпидемии COVID-19 Украина не была обеспечена специфическими средствами индивидуальной защиты, некоторые из них вообще не производятся в стране, их завозят из-за рубежа и сразу распределяют по всем областям. Об этом во время брифинга заявил министр здравоохранения Максим Степанов, передает корреспондент УНН.