Степанов пояснив, чому виник дефіцит засобів індивідуального захисту

КИЇВ. 18 квітня. УНН. На початку епідемії COVID-19 Україна не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту, деякі з них взагалі не виготовляються у країні, їх завозять з-за кордону і відразу розподіляють по всіх областях. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.