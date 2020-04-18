Степанов пояснив, чому виник дефіцит засобів індивідуального захисту
Київ • УНН
КИЇВ. 18 квітня. УНН. На початку епідемії COVID-19 Україна не була забезпечена специфічними засобами індивідуального захисту, деякі з них взагалі не виготовляються у країні, їх завозять з-за кордону і відразу розподіляють по всіх областях. Про це під час брифінгу заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов, передає кореспондент УНН.
“На початок епідемії Україна взагалі нічим не була забезпечена щодо специфічних засобів індивідуального захисту. Чому я підкреслюю специфічними, тому що вони повинні відповідати певним стандартам. Наприклад, костюми біологічного захисту в Україні, які відповідають цим стандартам, просто не виробляються. Основною країною, де все це виробляється, є Китай. Кожного тижня літають літаки з відповідним вантажем, який відразу розподіляється по всіх областях. Ми поступово насичуємо наші заклади охорони здоров’я засобами індивідуального захисту”, — зазначив він.
Нагадаємо, в Україні з початку пандемії на COVID-19 захворіло 978 медиків та 332 дитини.
Як раніше повідомляв УНН, в Україні на 9 годину 18 квітня зафіксовано 5106 випадків коронавірусної хвороби COVID-19, з них 133 летальні.