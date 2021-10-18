Стефанчук прогнозирует рассмотрение кадровых изменений в правительстве на следующей пленарной неделе ВР
Киев • УНН
КИЕВ. 18 октября. УНН. Парламентская фракция "Слуга народа" сегодня будет рассматривать кадровые изменения в правительстве, однако в повестке дня парламента скорее всего вопрос не появится до следующей пленарной недели. Об этом во время брифинга по итогам заседания Согласительного совета заявил председатель Верховной Рады Руслан Стефанчук, передает корреспондент УНН.
Цитата:
"Насколько я знаю, такие (кадровые - ред.) вопросы могут рассматриваться на фракции сегодня. Попадут ли они на повестку дня на эту неделю - я думаю нет, потому что вопросы ставятся вне зависимости от того, были ли они проголосованы Согласительным советом или нет. Но мне кажется, что без решения фракции, которая имеет права монобиольшинства, таких кадровых вопросов в зал вноситься не будет... Возможно, если будут, то со следующей недели", - сказал Стефанчук.
Детали
На вопрос о фамилиях министров, которых планируется сменить, он отметил, что только на фракции могут быть определены "вопросы, претензии и альтернативы".
"Могу сказать, что по результатам заседания СНБО были высказаны претензии только одному министру - это министру экологии. Я думаю, этот кадровый вопрос будет рассматриваться тоже", - добавил спикер ВР.
Добавим
Ранее председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявлял, что в первой декаде октября монобольшинство в Верховной Раде займется вопросом кадровых перестановок в Кабинете министров.
По словам главы фракции, кресла могут потерять от трех до пяти министров.