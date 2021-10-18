Стефанчук прогнозує розгляд кадрових змін в уряді наступного пленарного тижня ВР

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Київ • УНН

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КИЇВ. 18 жовтня. УНН. Парламентська фракція “Слуга народу” сьогодні розглядатиме кадрові зміни в уряді, однак на порядку денному парламенту скоріше за все питання не з’явиться до наступного пленарного тижня. Про це під час брифінгу за підсумками засідання Погоджувальної ради заявив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук, передає кореспондент УНН.

Цитата:

“Наскільки я знаю, такі (кадрові — ред.) питання можуть розглядатись на фракції сьогодні. Чи потраплять вони на порядок денний на цей тиждень — я думаю ні, тому що питання ставляться не залежно від того, чи були вони проголосовані Погоджувальною радою, чи ні. Але мені видається, що без рішення фракції, яка має права монобільшості, таких кадрових питань в зал вноситись не буде... Можливо, якщо будуть, то з наступного тижня”, — сказав Стефанчук.

Деталі

На запитання щодо прізвищ міністрів, яких планують змінити, він зазначив, що тільки на фракції можуть бути визначені “питання, претензії і альтернативи”.

“Можу сказати, що за результатами засідання РНБО були висловлені претензії тільки одному міністру — це міністру екології. Я думаю, це кадрове питання буде розглядатись теж”, — додав спікер ВР.

Додамо

Раніше голова фракції “Слуга народу” Давид Арахамія заявляв, що у першій декаді жовтня монобільшість у Верховній Раді займеться питанням кадрових перестановок у Кабінеті міністрів.

Зі слів очільника фракції, крісла можуть втратити від трьох до п’яти міністрів.

Українські Національні Новини

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