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Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров "держатся" Кличко и Верещук

Киев • УНН

 • 23124 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Букмекерские конторы продолжают принимать ставки на результаты выборов мэра Киева, которые состоятся 25 октября, передает УНН.

Ставки на выборы мэра столицы: в лидерах букмекеров "держатся" Кличко и Верещук

Так, по данным букмекеров, фаворитом гонки пока является действующий мэр столицы Виталий Кличко с коэффициентом 1,11.

На втором месте - кандидат от партии "Слуга народа" Ирина Верещук с коэффициентом 10.

Третье место, по прогнозам букмекеров, делят Андрей Пальчевский (коэффициент 13) и Сергей Притула (коэффициент 13).

Далее в списке, по прогнозам букмекеров, Александр Попов (коэффициент 30).

Отметим, что букмекеры также принимают ставки и на таких кандидатов в мэры Киева, как Владимир Гройсман (коэффициент 75), Евгений Комаровский (коэффициент 100), Гарик Корогодский (коэффициент 150), Дмитрий Гордон (коэффициент 150).

Как писал УНН, отметим, что по словам политолога Виталия Балы, у "Притулы худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать".

Что касается Кличко, то эксперты прогнозируют падение рейтингов действующего мэра, а также говорят о том, что его избиратель не особенно мотивирован, и в день голосования может просто не дойти до избирательных участков.

Политолог Постернак, в свою очередь, отмечает, что из всех заявленных кандидатов именно с Верещук Кличко будет бороться труднее всего.

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