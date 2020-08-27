У другий тур столичних мерських перегонів вийде Верещук, а виборець Кличка може не дійти до дільниць - політолог

“Другий тур у Києві однозначно буде. Тому що Кличко не набере в першому турі понад 50% голосів. Однозначно, що в другому турі буде кандидат від партії „Слуга народу“, тому що це політична сила номер один в Україні. Ця політична сила є лідером електоральних симпатій у Києві, і однозначно в другому турі буде кандидат Ірина Верещук”, — каже експерт.

Крім того, Палійчук зауважує на тому, що виборець Кличка, на відміну від електорату СН, може не дійти до дільниць у день голосування, як у першому, так і другому турах.

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“Виборець Ірини Верещук, „Слуги народу“, більш дисциплінований, мотивований і ідейний — це показали президентські вибори та парламентські. Зрозуміло, що рейтинг СН з того часу модифікувався, і це нормальний процес, враховуючи, що ми живемо у демократичній країні. Але точно виборець СН більш мотивований і він більш зацікавлений в тому, щоб брати участь у голосуванні на відміну від виборців Кличка”, — сказав політолог.

Палійчук нагадав, що “Кличко став мером Києва в результаті олігархічної змови Фірташа, Порошенка та інших”.

“І він став мером Києва не в результаті величезної народної підтримки, а в результаті підтримки олігархів. І весь цей час, всі п’ять років при владі він займався тим, що відстоював інтереси забудовників і напівкримінальних корупційних київських кланів. Кличко не працював на своє електоральне ядро. І тому, сьогодні, навіть складно сказати, хто саме його реальний “виборець”, — резюмував політолог.

Як писав УНН, на думку політолога Тарана, другий тур виборів мера Києва очевидний, як і падіння рейтингів Кличка.