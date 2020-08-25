Другий тур виборів мера Києва очевидний, як і падіння рейтингів Кличка — Таран
Київ • УНН
КИЇВ. 25 серпня. УНН. Вибори столичного мера проходитимуть у два тури. Це вже фактично очевидний факт, як і той, що рейтинги фаворита Кличка будуть стрімко знижуватися. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив політолог Віктор Таран.
"Те, що другий тур буде - це однозначно. І, незважаючи на те, що Кличко сьогодні має досить високий рівень підтримки - в межах 40%, активний старт кампанії і її агресивність свідчать про те, що він втратить частину підтримки виборця. Втрачені голоси розподілять між собою його опоненти", - каже політолог.
Стверджувати про те, хто саме складе конкуренцію Кличко у другому турі дещо зарано.
"Сказати про те, хто точно потрапить до другого туру, поки що важко. Про це можна предметно говорити в середині вересня, коли кожен з кандидатів в мери покаже свою команду. Поява там сильних чи слабких особистостей може різко змінити шанси кожного з кандидатів вийти у другий тур", - пояснив Таран.
Між тим, шанси усіх кандидатів залежатимуть від якості передвиборчих кампаній, які, поки що, обмежується лише зовнішньою рекламою, говорить політолог.
"А також від дебатів. Це потрібно киянам, але я боюся, що ми їх не дочекаємося, в кращому випадку - в другому турі. І то, так як закон їх не передбачає - кандидати можуть уникнути цієї дуже важливої для виборця процедури", - додав він.
Зауважимо, що кандидат на посаду мера столиці від "Слуги народу" Ірина Верещук вже викликала Віталія Кличка на дебати, проте той на запрошення й досі не відповів.
Нагадаємо, що саме Кличка вона вважає єдиним своїм суперником на виборах.
Як писав УНН, у лідерах букмекерів сьогодні перебувають Кличко і Верещук.