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Во второй тур столичных мэрских выборов выйдет Верещук, а избиратель Кличко может не дойти до участков - политолог

Киев • УНН

 • 14409 просмотра

КИЕВ. 27 августа. УНН. Столичные выборы мэра будут проходить в два тура. И, скорее всего, во втором туре конкуренцию действующему главе Киева Виталию Кличко составит кандидат от СН Ирина Верещук. Такое мнение в комментарии УНН озвучил политолог Юрий Палийчук.

Во второй тур столичных мэрских выборов выйдет Верещук, а избиратель Кличко может не дойти до участков - политолог

"Второй тур в Киеве однозначно будет. Потому что Кличко не наберет в первом туре более 50% голосов. Однозначно, что во втором туре будет кандидат от партии "Слуга народа", потому что это политическая сила номер один в Украине. Эта политическая сила является лидером электоральных симпатий в Киеве, и однозначно во втором туре будет кандидат Ирина Верещук", - говорит эксперт.

Кроме того, Палийчук отмечает то, что избиратель Кличко, в отличие от электората СН, может не дойти до участков в день голосования, как в первом, так и втором турах.

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"Избиратель Ирины Верещук, "Слуги народа", более дисциплинированный, мотивированный и идейный - это показали президентские выборы и парламентские. Понятно, что рейтинг СН с тех пор модифицировался, и это нормальный процесс, учитывая, что мы живем в демократической стране. Но точно избиратель СН более мотивирован и он более заинтересован в том, чтобы участвовать в голосовании в отличие от избирателей Кличко", - сказал политолог.

Палийчук напомнил, что "Кличко стал мэром Киева в результате олигархического заговора Фирташа, Порошенко и других".

"И он стал мэром Киева не в результате огромной народной поддержки, а в результате поддержки олигархов. И все это время, все пять лет у власти он занимался тем, что отстаивал интересы застройщиков и полукриминальных коррупционных киевских кланов. Кличко не работал на свое электоральное ядро. И поэтому, сегодня, даже сложно сказать, кто именно его реальный "избиратель", - резюмировал политолог.

Как писал УНН, по мнению политолога Тарана, второй тур выборов мэра Киева очевиден, как и падение рейтингов Кличко.

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