Ставки на вибори мера столиці: у лідерах букмекерів "тримаються" Кличко і Верещук
Київ • УНН
КИЇВ. 7 вересня. УНН. Букмекерські контори продовжують приймати ставки на результати виборів мера Києва, які відбудуться 25 жовтня, передає УНН.
Так, за даними букмекерів, лідером перегонів поки є чинний мер столиці Віталій Кличко з коефіцієнтом 1,11.
На другому місці - кандидат від партії "Слуга народу" Ірина Верещук із коефіцієнтом 10.
Третє місце, за прогнозами букмекерів, ділять Андрій Пальчевський (коефіцієнт 13) та Сергій Притула (коефіцієнт 13).
Далі у списку, за прогнозами букмекерів, Олександр Попов (коефіцієнт 30).
Зазначимо, що букмекери також приймають ставки і на таких кандидатів у мери Києва, як Володимир Гройсман (коефіцієнт 75), Євген Комаровський (коефіцієнт 100), Гарік Корогодський (коефіцієнт 150), Дмитро Гордон (коефіцієнт 150).
Як писав УНН, зазначимо, що за словами політолога Віталія Бали, у "Притули найгірша ситуація, а дії Пальчевського навіть важко коментувати".
Що стосується Кличка, то експерти прогнозують падіння рейтингів чинного мера, а також говорять про те, що його виборець не особливо мотивований, і в день голосування може просто не дійти до виборчих дільниць.
Політолог Постернак, своєю чергою, зазначає, що з усіх заявлених кандидатів саме з Верещук Кличко буде боротися найважче.