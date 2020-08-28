У Притулы худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать - Бала
Киев • УНН
КИЕВ. 28 августа. УНН. Второй тур выборов мэра Киева, вероятно, таки будет. Прогнозировать, кто именно в нем встретится с действующим главой города, пока рано. Однако, уже сейчас понятно, что с одной стороны идут бороться за кресло столичного головы шоумены, а с другой - те, кто имеет управленческий и политический опыт, хотя он у разных кандидатов отличается. Такие мысли в комментарии УНН озвучил политолог Виталий Бала.
По его словам, самая сложная ситуация сейчас у шоумена Сергея Притулы, потому что рейтинг его партии низкий.
"Относительно Притулы - у него сложная ситуация, потому что партия, которую он представляет, она пользуется наименьшей поддержкой в Киеве. Фактически, его рейтинг значительно выше, чем у партии "Голос", и в этой ситуации партия вряд ли сможет ему чем-то помочь", - говорит эксперт.
Что касается Пальчевского, то это - еще один шоумен.
"Пальчевский себя позиционирует типа "коренной киевлянин". Но он, по большому счету, тоже превратился в шоумена. То, что он делает - даже аргументов нет назвать это политикой. Поэтому мы имеем двух шоуменов - более успешного Притулу и менее успешного Пальчевского", - сказал Бала.
Противостоят шоуменам, собственно, сам Кличко и кандидат от партии СН Ирина Верещук, которая имела мэрский опыт в одном из городов Львовской области.
Политолог добавляет, что партия в ситуации с Верещук будет поднимать ее рейтинг.
В целом же, результаты столичных выборов во многом будут зависеть от команд кандидатов.
"Не хочу никому ничего подсказывать, но многое будет зависеть от команды кандидатов", - резюмировал эксперт.
Напомним, по данным опроса, представители шоу-бизнеса - Пальчевский и Притула - не пользуются поддержкой киевлян. При этом, первая строчка рейтинга принадлежит сейчас Кличко, а вторая - Верещук (данные ВОО "Передовые правовые инициативы"). Аналогичный расклад сил на данный момент прогнозируют и букмекеры.
Все эксперты и политологи, между тем, говорят о неизбежности второго тура, подчеркивая, что рейтинг Кличко, чем ближе к дате голосования, будет падать.