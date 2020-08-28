У Притулы худшая ситуация, а действия Пальчевского даже трудно комментировать - Бала

КИЕВ. 28 августа. УНН. Второй тур выборов мэра Киева, вероятно, таки будет. Прогнозировать, кто именно в нем встретится с действующим главой города, пока рано. Однако, уже сейчас понятно, что с одной стороны идут бороться за кресло столичного головы шоумены, а с другой - те, кто имеет управленческий и политический опыт, хотя он у разных кандидатов отличается. Такие мысли в комментарии УНН озвучил политолог Виталий Бала.