У Притули найгірша ситуація, а дії Пальчевського навіть важко коментувати - Бала

За його словами, найскладніша ситуація зараз у шоумена Сергія Притули, бо рейтинг його партії низький.

“Стосовно Притули — у нього найскладніша ситуація, бо партія, яку він представляє, вона користується найменшою підтримкою у Києві. Фактично, його рейтинг значно вищий, ніж у партії “Голос”, і в цій ситуації партія навряд чи зможе йому чимось допомогти”, - каже експерт.

Що стосується Пальчевського, то це – ще один шоумен.

“Пальчевський себе позиціонує типу “корінний киянин". Але він, за великим рахунком, теж перетворився у шоумена. Те, що він робить — навіть аргументів немає назвати це політикою. Тому ми маємо двох шоуменів — більш успішного Притулу і менш успішного Пальчевського”, - сказав Бала.

Протистоять шоуменам, власне, сам Кличко і кандидат від партії СН Ірина Верещук, яка мала мерський досвід в одному з міст Львівщини.

Політолог додає, що партія у ситуації з Верещук буде підіймати її рейтинг.

Загалом же, результати столичних перегонів багато в чому будуть залежати від команд кандидатів.

“Не хочу нікому нічого підказувати, але багато буде залежати від команди кандидатів”, - резюмував експерт.

Нагадаємо, за даними опитування, представники шоу-бізнесу - Пальчевський і Притула - не користуються підтримкою киян. Натомість, перша сходинка рейтингу належить зараз Кличку, а друга – Верещук (дані ВГО “Передові правові ініціативи”). Аналогічний розклад сил поки що прогнозують і букмекери.

Усі експерти і політологи, тим часом, говорять про неминучість другого туру, наголошуючи на тому, що рейтинг Кличка, чим ближче до дати голосування, буде падати.