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С Верещук во втором туре Кличко будет бороться труднее - Постернак

Киев • УНН

 • 11270 просмотра

КИЕВ. 28 августа. УНН. Мэрские выборы в столице будут еще полны сюрпризов, ведь с 15 сентября количество кандидатов значительно увеличится. Второй тур выборов, скорее всего, будет и труднее всего Виталию Кличко в нем придется с кандидатом-женщиной Ириной Верещук. Такой прогноз в комментарии УНН озвучил политолог Олег Постернак.

С Верещук во втором туре Кличко будет бороться труднее - Постернак

"Сейчас наибольший рейтинг имеет Кличко. Но многие кандидаты, которые сейчас не называются, появятся, когда начнется избирательный процесс. Он начнется 5 сентября, а выдвижение кандидатов - с 15 сентября. По моей информации, будет много сюрпризов относительно фамилий: известные предприниматели, общественные деятели, которые пойдут на выборы. И нужно учитывать - чем большее количество известных кандидатур со своей медийной популярностью - тем выше вероятность второго тура", - говорит эксперт.

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Он также отметил, что наиболее удачным вариантом для Кличко будет сценарий выхода во второй тур с шоуменами.

"Для Кличко наиболее удачными являются варианты: Кличко-Пальчевский и Кличко-Притула. Он тогда сможет выстроить свой имидж как крупного хозяйственника. Пальчевский и Притула являются медийными персонами и, собственно, кроме своей политической позиции, пока киевлянам ничего реального в плане дел продемонстрировать не смогут", - пояснил Постернак.

А вот с Верещук Кличко соревноваться будет сложно, добавляет эксперт.

"Что касается Верещук - она, по сравнению с Пальчевским и Притулой, обладает определенным бэкграундом, она возглавляла громаду Равы-Русской, является народным депутатом, входит в комитет по вопросам нацбезопасности и обороны, имеет хорошее образование, практический опыт руководства, причем на высоком уровне. Поэтому с Верещук Кличко будет сложнее", - отметил политолог, отметив то, что кандидат от СН пользуется личной поддержкой Президента Украины Владимира Зеленского.

Напомним, по данным опроса киевлян ВОО "Передовые правовые инициативы", представители шоу-бизнеса Пальчевский и Притула не пользуются поддержкой киевлян.

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