Із Верещук у другому турі Кличку буде боротися найважче - Постернак
Київ • УНН
КИЇВ. 28 серпня. УНН. Мерські вибори в столиці будуть ще сповнені сюрпризами, адже з 15 вересня кількість кандидатів значно збільшиться. Другий тур виборів, скоріше за все, буде, і найтяжче Віталію Кличку у ньому доведеться з кандидатом-жінкою Іриної Верещук. Такий прогноз у коментарі УНН озвучив політолог Олег Постернак.
“Наразі найбільший рейтинг має Кличко. Але багато кандидатів, які зараз не називаються, з’являться, коли почнеться виборчий процес. Він почнеться 5 вересня, а висунення кандидатів — з 15 вересня. За моєю інформацією, буде багато сюрпризів щодо прізвищ: відомі підприємці, громадські діячі, які підуть на вибори. І потрібно враховувати — чим більша кількість впізнаваних кандидатур зі своєю медійною популярністю — тим вища ймовірність другого туру”, — каже експерт.
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Він також зазначив, що найбільш вдалим варіантом для Кличка буде сценарій виходу у другий тур із шоуменами.
“Для Кличка найбільш вдалими є варіанти: Кличко-Пальчевський і Кличко-Притула. Він тоді зможе вибудувати свій імідж як великого господарника. Пальчевський і Притула є медійними персонами і, власне, крім своєї політичної позиції, поки що киянам нічого реального в плані справ продемонструвати не зможуть”, — пояснив Постернак.
А от із Верещук Кличку змагатися буде складно, додає експерт.
“Що стосується Верещук — вона, у порівнянні з Пальчевським і Притулою, володіє певним бекграундом, вона очолювала громаду Рави-Руської, є чинним народним депутатом, входить до комітету з питань нацбезпеки та оборони, має добру освіту, практичний досвід керівництва, при чому на високому рівні. Тому з Верещук Кличку буде складніше”, — зазначив політолог, зауваживши на тому, що кандидат від СН користується особистою підтримкою Президента України Володимира Зеленського.
Нагадаємо, за даними опитування киян ВГО “Передові правові ініціативи”, представники шоу-бізнесу Пальчевський і Притула не користуються підтримкою киян.