Стало известно точное время рассмотрения обжалования нового украинского правописания
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. Окружной административный суд Киева завтра в 14:00 рассмотрит дело об обжаловании украинского правописания. Об этом сообщили УНН в пресс-службе Окружного административного суда.
“Завтра, 15 августа в 14:00 состоится рассмотрение дела об обжаловании украинского правописания”, — сказали в пресс служба.
Как сообщал УНН, Окружной административный суд города Киева провел подготовительное заседание по иску к Кабинету Министров Украины об обжаловании новой редакции украинского правописания.
Напомним, что истица обратилась в суд в интересах своей дочери — ученицы 7-го класса и просит суд признать противоправным и недействительным Постановление Кабинета Министров Украины № 437 от 22 мая 2019 года “Вопросы украинского правописания”.
Напомним, 3 июня новая редакция “Украинской правописания” набрала силу. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции “Украинской правописания”.