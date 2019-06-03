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З'явилася остаточна редакція нового "Українського правопису"

З'явилася остаточна редакція нового "Українського правопису"

Київ • УНН

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КИЇВ. 3 червня. УНН. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції "Українського правопису". Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу МОН.

Крім самої редакції, на сайті є також коротке роз’яснення про основні зміни для полегшення користування новою редакцією правопису. Як наголосили в МОН, це важливо, адже від сьогодні рекомендовано застосовувати норми та правила нової редакції правопису в усіх сферах суспільного життя, зокрема, в офіційно-діловому стилі мовлення.

У МОН додали, що наразі розробляється план імплементації нової редакції "Українського правопису". Цим документом, зокрема, буде передбачено терміни та етапи впровадження змін в освітній процес. Також у МОН наголосили, що найближчі 5 років питання на ЗНО стосуватимуться лише тих норм, які не змінилися.

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Нагадаємо, сьогодні нова редакція "Українського правопису" набирала чинності.

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