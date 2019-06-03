Появилась окончательная редакция нового "Украинского правописания"
Киев • УНН
КИЕВ. 3 июня. УНН. Министерство образования и науки опубликовало окончательную версию новой редакции "Украинской правописания". Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу Минобразования.
Помимо самой редакции, на сайте есть также короткое разъяснение об основных изменениях для облегчения пользования новой редакции правописания. Как отметили в Минобразования, это важно, ведь с сегодняшнего дня рекомендуется применять нормы и правила новой редакции правописания во всех сферах общественной жизни, в частности, в официально-деловом стиле речи.
В Минобразования добавили, что сейчас разрабатывается план имплементации новой редакции "Украинской правописания". Этим документом, в частности, будет предусмотрены сроки и этапы внедрения изменений в образовательный процесс. Также в Минобразования отметили, что ближайшие 5 лет вопрос на ВНО будут касаться только тех норм, которые не изменились.
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Напомним, сегодня новая редакция "Украинской правописания" набирала силу.