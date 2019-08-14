Став відомий точний час розгляду оскарження нового українського правопису
Київ • УНН
КИЇВ. 14 серпня. УНН. Окружний адміністративний суд Києва завтра о 14:00 розгляне справу щодо оскарження українського правопису. Про це УНН повідомили у пресслужбі Окружного адміністративного суду.
“Завтра, 15 серпня о 14:00 відбудеться розгляд справи щодо оскарження українського правопису”, — сказали в пресслужбі.
Як повідомляв УНН, Окружний адміністративний суд міста Києва провів підготовче засідання у справі за позовом до Кабінету Міністрів України про оскарження нової редакції українського правопису.
Нагадаємо, що позивачка звернулась до суду в інтересах своєї доньки — учениці 7-го класу та просить суд визнати протиправною та нечинною Постанову Кабінету Міністрів України № 437 від 22 травня 2019 року “Питання українського правопису”.
Нагадаємо, 3 червня нова редакція “Українського правопису” набирала чинності. Міністерство освіти і науки опублікувало остаточну версію нової редакції “Українського правопису”.