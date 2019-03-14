Стартовые составы "Динамо" - "Челси": Гармаш выступит на позиции нападающего
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. За час до старта поединка 1/8 финала Лиги Европы "Динамо" и "Челси" объявили стартовые составы коллективов, передает УНН со ссылкой на сайт УЕФА.
Стартовый состав "бело-синих": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзера, Шепелев, Сидорчук, Сидклей, Шапаренко, Цыганков, Гармаш.
Запасные: Бущан, Че Че, Андриевский, Буэно, Шабанов, Смирный, Алибеков.
Стартовый состав "Челси": Аррисабалага, Маркос Алонсо, Кристенсен, Рюдигер, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Ковачич, Канте, Виллиан, Жиру, Хадсон-Одои.
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Запасные: Кабальеро, Жоржиньо, Баркли, Азар, Педро, Аспиликуэта, Давид Луиз.
Примечательно, что место форварда Хацкевич доверил полузащитнику Денису Гармашу.
Отметим, что главный арбитр Тобиас Штилер даст свисток о начале матча в 19:55.
Напомним, что первая игра команд завершилась выигрышем "Челси" 3:0.