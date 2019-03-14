Стартові склади "Динамо" - "Челсі": Гармаш виступить на позиції нападника
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. За годину до старту поєдинку у відповідь 1/8 фіналу Ліги Європи "Динамо" та "Челсі" оголосили стартові склади колективів, передає УНН з посиланням на сайт УЄФА.
Стартовий склад "біло-синіх": Бойко, Миколенко, Кадар, Бурда, Кендзьора, Шепелєв, Сидорчук, Сідклей, Шапаренко, Циганков, Гармаш.
Запасні: Бущан, Че Че, Андрієвський, Буено, Шабанов, Смирний, Алібеков.
Стартовий склад "Челсі": Аррісабалага, Маркос Алонсо, Крістенсен, Рюдігер, Дзаппакоста, Лофтус-Чик, Ковачич, Канте, Вілліан, Жиру, Хадсон-Одоі.
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Запасні: Кабальєро, Жоржиньо, Барклі, Азар, Педро, Аспілікуета, Давид Луїз.
Примітно, що місце форварда Хацкевич довірив півзахиснику Денису Гармашу.
Зазначимо, що головний арбітр Тобіас Штілер дасть свисток щодо початку матчу о 19:55.
Нагадаємо, що перша гра команд завершилася виграшем "Челсі" 3:0.