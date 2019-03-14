УЄФА відповів "Челсі" на скаргу щодо стану газону НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Союз європейських футбольних асоціацій (УЄФА) відреагував на обурення головного тренера лондонського клубу італійця Мауріціо Сарри якістю газону стадіону НСК "Олімпійський" в Києві, інформує УНН з посиланням на Sky Sports.
"Спостерігачі УЄФА знаходяться на зв'язку з командою персоналу НСК "Олімпійський" з початку сезону. Зараз проблеми з газоном в Києві носять, в основному, естетичний характер і не несуть жодного ризику", - сказано у повідомленні УЄФА.
Примітно, що зустріч у відповідь "Динамо" – "Челсі" стартуватиме сьогодні о 19:55.
Нагадаємо, що Саррі назвав газон на НСК "Олімпійський" "катастрофою".