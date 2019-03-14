УЕФА ответил "Челси" на жалобу о состоянии газона НСК "Олимпийский"

"Наблюдатели УЕФА находятся на связи с командой персонала НСК "Олимпийский" с начала сезона. Сейчас проблемы с газоном в Киеве носят, в основном, эстетический характер и не несут никакого риска", - говорится в сообщении УЕФА.

Примечательно, что встреча "Динамо" - "Челси" стартует сегодня в 19:55.

Напомним, что Сарре назвал газон на НСК "Олимпийский" "катастрофой".