УЕФА ответил "Челси" на жалобу о состоянии газона НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на возмущение главного тренера лондонского клуба итальянца Маурицио Сарры качеством газона стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.
"Наблюдатели УЕФА находятся на связи с командой персонала НСК "Олимпийский" с начала сезона. Сейчас проблемы с газоном в Киеве носят, в основном, эстетический характер и не несут никакого риска", - говорится в сообщении УЕФА.
Примечательно, что встреча "Динамо" - "Челси" стартует сегодня в 19:55.
Напомним, что Сарре назвал газон на НСК "Олимпийский" "катастрофой".