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УЕФА ответил "Челси" на жалобу о состоянии газона НСК "Олимпийский"

Киев • УНН

 • 19170 просмотра

КИЕВ. 14 марта. УНН. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) отреагировал на возмущение главного тренера лондонского клуба итальянца Маурицио Сарры качеством газона стадиона НСК "Олимпийский" в Киеве, передает УНН со ссылкой на Sky Sports.

УЕФА ответил "Челси" на жалобу о состоянии газона НСК "Олимпийский"

"Наблюдатели УЕФА находятся на связи с командой персонала НСК "Олимпийский" с начала сезона. Сейчас проблемы с газоном в Киеве носят, в основном, эстетический характер и не несут никакого риска", - говорится в сообщении УЕФА.

Примечательно, что встреча "Динамо" - "Челси" стартует сегодня в 19:55.

Напомним, что Сарре назвал газон на НСК "Олимпийский" "катастрофой".

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