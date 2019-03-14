Головний тренер "Челсі" незадоволений станом газону НСК "Олімпійський"

“Катастрофа. Поле не дуже хороше, я думаю, це дійсно небезпечно. Зараз тут буде дуже складно добре грати в футбол, небезпечно через травми, але ми повинні прийняти ситуацію і грати на цьому полі. Немає інших варіантів”, — сказав Мауріціо Саррі.

Він зазначив, що не розуміє, чому УЄФА приділяє так мало уваги цій проблемі.

“Динамо” теж буде дуже складно грати. Це проблема і для нас, і для наших опонентів. Я не знаю причину (такого стану поля), ймовірно, це зима, тому що я був тут два роки тому, і поле було чудовим“, — розповів тренер “Челсі”.

Також він відзначив деяке хвилювання з приводу майбутньої гри з “Динамо”.

“Ментально це дуже складний матч, тому що ми можемо недооцінювати противника. Я дуже добре знаю, що вони небезпечні. Я бачив їх інші матчі в Лізі Європи, вони грали дуже добре, зокрема, в останньому матчі з „Олімпіакосом“. Так що це дуже небезпечний матч для нас. Нам потрібно виходити на поле з метою виграти матч, а не для кваліфікації, інакше у нас будуть проблеми. Наша мета — виграти матч”, — заявив Мауріціо Саррі.

Як повідомляв УНН, один із лідерів “Динамо” пропустить матч-відповідь з “Челсі”.