Головний тренер "Челсі" незадоволений станом газону НСК "Олімпійський"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Напередодні поєдинку стадії 1/8 фіналу Ліги Європи між “Динамо” і “Челсі” головний тренер лондонського клубу Мауріціо Саррі поскаржився на поганий стан газону на київському НСК “Олімпійський”. Про це повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “Челсі”.
“Катастрофа. Поле не дуже хороше, я думаю, це дійсно небезпечно. Зараз тут буде дуже складно добре грати в футбол, небезпечно через травми, але ми повинні прийняти ситуацію і грати на цьому полі. Немає інших варіантів”, — сказав Мауріціо Саррі.
Він зазначив, що не розуміє, чому УЄФА приділяє так мало уваги цій проблемі.
“Динамо” теж буде дуже складно грати. Це проблема і для нас, і для наших опонентів. Я не знаю причину (такого стану поля), ймовірно, це зима, тому що я був тут два роки тому, і поле було чудовим“, — розповів тренер “Челсі”.
Також він відзначив деяке хвилювання з приводу майбутньої гри з “Динамо”.
“Ментально це дуже складний матч, тому що ми можемо недооцінювати противника. Я дуже добре знаю, що вони небезпечні. Я бачив їх інші матчі в Лізі Європи, вони грали дуже добре, зокрема, в останньому матчі з „Олімпіакосом“. Так що це дуже небезпечний матч для нас. Нам потрібно виходити на поле з метою виграти матч, а не для кваліфікації, інакше у нас будуть проблеми. Наша мета — виграти матч”, — заявив Мауріціо Саррі.
Як повідомляв УНН, один із лідерів “Динамо” пропустить матч-відповідь з “Челсі”.