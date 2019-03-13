Один із лідерів "Динамо" пропустить матч-відповідь з "Челсі"
Київ • УНН
КИЇВ. 14 березня. УНН. Півзахисник збірної Словенії та “Динамо” Беньямін Вербич за допомогою Twitter зізнався, що не зіграє в матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи проти “Челсі”, передає УНН.
За словами гравця, хвороба стала причиною пропуску майбутньої зустрічі.
“З сумом повідомляю, що не прийму участь в завтрашньому матчі з „Челсі“. Я хворів на цьому тижні і робив все від мене залежне, щоб підготуватися до завтрашньої зустрічі, але, на жаль, я не зможу зіграти. Я буду на стадіоні, щоб підтримати команду, і сподіваюся побачити там усіх вас”, — сказано у повідомленні Вербича.
Варто відзначити, що киянам також не допоможе і іспанець Фран Соль, який переніс операцію на плечі.
Нагадаємо, що минулий поєдинок з “Челсі” словенець пропускав через дискваліфікацію.