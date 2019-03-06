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"Динамо" відправилося до Лондона на зустріч із "Челсі"

"Динамо" відправилося до Лондона на зустріч із "Челсі"

Київ • УНН

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КИЇВ. 7 березня. УНН. Делегація київського “Динамо” чартерним рейсом з аеропорту “Бориспіль” взяло курс на столицю Сполученого Королівства Великобританії та Північної Ірландії, повідомляє УНН з посиланням на прес-службу “біло-синіх”.

У Лондоні Олександр Хацкевич розраховуватиме на наступних футболістів:

Голкіпери: Денис Бойко, Георгій Бущан, Артур Рудько;

Захисники: Микита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзьора, Віталій Миколенко, Артем Шабанов;

Півзахисники: Сергій Сидорчук, Володимир Шепелєв, Віктор Циганков, Сідклей, Олександр Андрієвський, Денис Гармаш, Микола Шапаренко, Віталій Буяльський, Георгій Цитаішвілі, Євген Смирний, Ахмед Алібеков;

Нападник: Назарій Русин.

Крім того, разом із командою на матч летять Беньямін Вербич, який пропустить матч через дискваліфікацію, та Міккель Дуелунд, який відновлюється після травми.

Додамо, що матч “Челсі” — “Динамо” пройде на арені “Стемфорд Брідж” 7 березня, початок — о 22:00 за київським часом.

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