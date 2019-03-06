"Динамо" отправилось в Лондон на встречу с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 7 марта. УНН. Делегация киевского “Динамо” чартерным рейсом из аэропорта “Борисполь” взяла курс на столицу Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии, сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “бело-синих”.
В Лондоне Александр Хацкевич рассчитывать на следующих футболистов:
Вратари: Денис Бойко, Георгий Бущан, Артур Рудько;
Защитники: Никита Бурда, Тамаш Кадар, Томаш Кендзера, Виталий Миколенко, Артем Шабанов;
Полузащитники: Сергей Сидорчук, Владимир Шепелев, Виктор Цыганков, Сидклей, Александр Андриевский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский, Георгий Цитаишвили, Евгений Смирный, Ахмед Алибеков;
Нападающий: Назарий Русин.
Кроме того, вместе с командой на матч летят Беньямин Вербич, который пропустит матч из-за дисквалификации, и Миккель Дуелунд, который восстанавливается после травмы.
Добавим, что матч “Челси” — “Динамо” пройдет на арене “Стэмфорд Бридж” 7 марта, начало — в 22:00 по киевскому времени.