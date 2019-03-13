Один из лидеров "Динамо" пропустит ответный матч с "Челси"

По словам игрока, болезнь стала причиной пропуска будущей встречи.

“С грустью сообщаю, что не приму участие в завтрашнем матче с „Челси“. Я болел на этой неделе и делал все от меня зависящее, чтобы подготовиться к завтрашней встрече, но, к сожалению, я не смогу сыграть. Я буду на стадионе, чтобы поддержать команду, и надеюсь увидеть всех вас”, — говорится в сообщении Вербича.

Стоит отметить, что киевлянам также не поможет и испанец Фран Соль, который перенес операцию на плече.

Напомним, что прошлый поединок с “Челси” словенец пропускал из-за дисквалификации.