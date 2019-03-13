Один из лидеров "Динамо" пропустит ответный матч с "Челси"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Полузащитник сборной Словении и “Динамо” Беньямин Вербич с помощью Twitter признался, что не сыграет в ответном матче 1/8 финала Лиги Европы против “Челси”, передает УНН.
По словам игрока, болезнь стала причиной пропуска будущей встречи.
“С грустью сообщаю, что не приму участие в завтрашнем матче с „Челси“. Я болел на этой неделе и делал все от меня зависящее, чтобы подготовиться к завтрашней встрече, но, к сожалению, я не смогу сыграть. Я буду на стадионе, чтобы поддержать команду, и надеюсь увидеть всех вас”, — говорится в сообщении Вербича.
Стоит отметить, что киевлянам также не поможет и испанец Фран Соль, который перенес операцию на плече.
Напомним, что прошлый поединок с “Челси” словенец пропускал из-за дисквалификации.