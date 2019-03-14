Главный тренер "Челси" недоволен состоянием газона НСК "Олимпийский"
Киев • УНН
КИЕВ. 14 марта. УНН. Накануне поединка стадии 1/8 финала Лиги Европы между “Динамо” и “Челси” главный тренер лондонского клуба Маурицио Сарри пожаловался на плохое состояние газона на киевском НСК “Олимпийский”. Об этом сообщает УНН со ссылкой на пресс-службу “Челси”.
“Катастрофа. Поле не очень хорошее, я думаю, это действительно опасно. Сейчас здесь будет очень сложно хорошо играть в футбол, опасно из-за травм, но мы должны принять ситуацию и играть на этом поле. Нет других вариантов”, — сказал Маурицио Сарри.
Он отметил, что не понимает, почему УЕФА уделяет так мало внимания этой проблеме.
“Динамо” тоже будет очень сложно играть. Это проблема и для нас, и для наших оппонентов. Я не знаю причину (такого состояния поля), вероятно, это зима, потому что я был здесь два года назад, и поле было замечательным“, — рассказал тренер “Челси”.
Также он отметил некоторое волнение по поводу предстоящей игры с “Динамо”.
“Ментально это очень сложный матч, потому что мы можем недооценивать противника. Я очень хорошо знаю, что они опасны. Я видел их другие матчи в Лиге Европы, они играли очень хорошо, в частности, в последнем матче с „Олимпиакосом“. Так что это очень опасный матч для нас. Нам нужно выходить на поле с целью выиграть матч, а не для квалификации, иначе у нас будут проблемы. Наша цель — выиграть матч”, — заявил Маурицио Сарри.
Как сообщал УНН, один из лидеров “Динамо” пропустит ответный матч с “Челси”.