Главный тренер "Челси" недоволен состоянием газона НСК "Олимпийский"

“Катастрофа. Поле не очень хорошее, я думаю, это действительно опасно. Сейчас здесь будет очень сложно хорошо играть в футбол, опасно из-за травм, но мы должны принять ситуацию и играть на этом поле. Нет других вариантов”, — сказал Маурицио Сарри.

Он отметил, что не понимает, почему УЕФА уделяет так мало внимания этой проблеме.

“Динамо” тоже будет очень сложно играть. Это проблема и для нас, и для наших оппонентов. Я не знаю причину (такого состояния поля), вероятно, это зима, потому что я был здесь два года назад, и поле было замечательным“, — рассказал тренер “Челси”.

Также он отметил некоторое волнение по поводу предстоящей игры с “Динамо”.

“Ментально это очень сложный матч, потому что мы можем недооценивать противника. Я очень хорошо знаю, что они опасны. Я видел их другие матчи в Лиге Европы, они играли очень хорошо, в частности, в последнем матче с „Олимпиакосом“. Так что это очень опасный матч для нас. Нам нужно выходить на поле с целью выиграть матч, а не для квалификации, иначе у нас будут проблемы. Наша цель — выиграть матч”, — заявил Маурицио Сарри.

Как сообщал УНН, один из лидеров “Динамо” пропустит ответный матч с “Челси”.