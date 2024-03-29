Старт весенней посевной в Украине: уже засеяно более 470 тыс. гектаров

В Украине уже засеяно более 470 тысяч гектаров. Больше всего засеяно в Одесской области. Об этом сообщил нардеп и член Комитета ВРУ по вопросам аграрной и земельной политики Дмитрий Соломчук во время брифинга, передает УНН.

Весенняя посевная кампания стартовала. Уже засеяно более 470 тысяч гектаров. В основном на сегодня посеяна пшеница, ячмень, горох, овес. Дальше продолжается. Все зависит прежде всего от погодных условий в разных регионах. Больше всего засеяно на сегодня, проведено работ в Одесской области - рассказал Соломчук.

Кроме того, по его словам, наибольшие вызовы в областях, которые были деоккупированы, или пострадавшие от войны.

Херсонщина по сравнению с прошлой весной, в этом году гораздо больше площадей засеет, потому что фермеры разминировали достаточно большие площади земель дополнительно. Также на Харьковщине больше уже разминировано и увеличатся там посевы - сказал Соломчук.

Дополнение

Сев яровых культур в Украине начали все области. Украинские аграрии уже сеют подсолнечник, сою и сахарную свеклу.