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Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и предстоящий саммит в Лондоне

Киев • УНН

 • 77134 просмотра

Премьер Британии Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Эрдоганом относительно войны в Украине. Британский лидер пригласил главу МИД Турции на экстренный саммит в Лондоне и подтвердил дальнейшую поддержку Украины.

Стармер обсудил с Эрдоганом войну в Украине и предстоящий саммит в Лондоне

Премьер-министр Великобритании Кир Стармер провел разговор с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом на тему российско-украинской войны. Глава британского правительства также пригласил представителя Анкары на экстренный саммит по Украине в Лондоне. Об этом информирует пресс-служба Британского правительства, передает УНН.

Детали

Отмечается, что разговор между лидерами стран состоялся в пятницу, 28 февраля.

Премьер-министр рассказал о своем недавнем визите в США и важности сотрудничества с международными партнерами для поддержки европейской безопасности

- говорится в сообщении пресс-службы.

Британское правительство сообщает, что во время разговора о войне в Украине премьер Британии подтвердил обязательство своей страны поддерживать украинскую сторону "столько, сколько будет необходимо для сдерживания российской агрессии".

Премьер-министр продолжит излагать свои цели на саммите лидеров, который он собирает в Лондоне в воскресенье, и сказал, что он с нетерпением ждет участия министра иностранных дел Турции (Хакана Фидана, - ред.) в этих переговорах

- пишет пресс-служба.

Кроме того на Данунинг-стрит добавили, что лидеры договорились поддерживать связь.

Напомним

Британский премьер-министр Кир Стармер выразил "непоколебимую" поддержку Украине после разговора с президентами США и Украины. Переговоры состоялись после напряженной встречи Трампа и Зеленского в Овальном кабинете.

Италия призвала срочно провести саммит между США и Европой28.02.25, 23:26 • 42987 просмотров

Вита Зеленецкая

Вита Зеленецкая

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