Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні
Київ • УНН
Прем'єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом щодо війни в Україні. Британський лідер запросив главу МЗС Туреччини на екстрений саміт у Лондоні та підтвердив подальшу підтримку України.
Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні. Про це інформує пресслужба Британського уряду, передає УНН.
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Зазначається, що розмова між лідерами країн відбулася у п'ятницю, 28 лютого.
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Британський уряд повідомляє, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".
Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах
Крім того на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.
Нагадаємо
Британський прем'єр-міністр Кір Стармер висловив "непохитну" підтримку Україні після розмови з президентами США та України. Переговори відбулися після напруженої зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті.
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