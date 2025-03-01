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Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Київ • УНН

 • 77135 перегляди

Прем'єр Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Ердоганом щодо війни в Україні. Британський лідер запросив главу МЗС Туреччини на екстрений саміт у Лондоні та підтвердив подальшу підтримку України.

Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні. Про це інформує пресслужба Британського уряду, передає УНН.

Деталі

Зазначається, що розмова між лідерами країн відбулася у п'ятницю, 28 лютого.

Прем'єр-міністр розповів про свій нещодавній візит до США та важливість співпраці з міжнародними партнерами для підтримки європейської безпеки

- йдеться у дописі пресслужби.

Британський уряд повідомляє, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах

- пише пресслужба.

Крім того на Данунінг-стріт додали, що лідери домовилися підтримувати зв'язок.

Нагадаємо

Британський прем'єр-міністр Кір Стармер висловив "непохитну" підтримку Україні після розмови з президентами США та України. Переговори відбулися після напруженої зустрічі Трампа і Зеленського в Овальному кабінеті.

Італія закликала терміново провести саміт між США та Європою28.02.25, 23:26 • 42987 переглядiв

Віта Зеленецька

Віта Зеленецька

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