Стармер обговорив з Ердоганом війну в Україні та майбутній саміт у Лондоні

Прем’єр-міністр Великої Британії Кір Стармер провів розмову з президентом Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом на тему російсько-української війни. Глава британського уряду також запросив представника Анкари на екстрений саміт щодо України в Лондоні. Про це інформує пресслужба Британського уряду, передає УНН.

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Зазначається, що розмова між лідерами країн відбулася у п'ятницю, 28 лютого.

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Британський уряд повідомляє, що під час розмови про війну в Україні прем'єр Британії підтвердив зобов'язання своєї країни підтримувати українську сторону "стільки, скільки буде необхідно для стримування російської агресії".

Прем'єр-міністр продовжить викладати свої цілі на саміті лідерів, який він збирає в Лондоні в неділю, і сказав, що він з нетерпінням чекає на участь міністра закордонних справ Туреччини (Хакана Фідана, - ред.) в цих переговорах