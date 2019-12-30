Станцию метро в центре Киева закрыли из-за угрозы взрыва
Киев • УНН
КИЕВ. 30 декабря. УНН. Станцию метро в центре Киева - "Крещатик" - и пересадку на "Майдан Независимости" закрыли из-за сообщения о заминировании. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу КП "Киевский метрополитен".
"Станция "Крещатик" + пересадка на "Майдан Независимости" закрыта на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании", - сообщили в метрополитене.
Информация об открытии станции, как указано, будет опубликована сразу после завершения проверки.
Напомним, 5 декабря в Киеве закрывали станцию метро из-за угрозы взрыва.